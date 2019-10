Altri tre anni di collaborazione fra Funivie Ghiacciai Val Senales SPA e FISI. Il ds Rinaldi: "Piste ideali in questa fase della preparazione"

Mancano 18 giorni all'inizio della Coppa del mondo sul ghiacciaio di Soelden, ma l'attività delle squadre nazionale è già frenetica. Oggi presso il rifugio Grawand sul ghiacciaio della Val Senales è stato presentato il rinnovo della collaborazione per altri tre anni fra Funivie Ghiacciai Val Senales SPA e la Federazione, alla presenza di Thomas Stecher (direttore Funivie Ghiacciai Val Senales SPA), del direttore sportivo Max Rinaldi e di quattro sicuri protagonisti della prossima stagione come Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer.



Le parole di Thomas Stecher: "Siamo felici di rinnovare questa collaborazione con la Federazione, rivelatasi vincente sin dai primi anni. Per altre tre stagioni avremo la possibilità di lavorare con le squadre di Coppa del mondo, si tratta di un investimento in cui crediamo moltissimo. Disponiamo di 15 piste fra gigante e slalom molto utili per la preparazione verso la Coppa del mondo. Il nostro ghiacciaio è in condizioni migliori rispetto al passato, sono già tre settimane che lavoriamo a buon regime".



Il direttore sportivo Max Rinaldi ha voluto personalmente verificare la bontà della preparazione dei tracciati: "Rongraziamo Val Senales perchè nelle prossime settimane ci metterà a disposizione piste ottimamente preparate, per mantenere il buon livello raggiunto in Argentina e consolidare la condizioni in vista degli appuntamenti di Coppa del mondo. Dalla prossima settimana saranno ben dodici le nostre squadre nazionali che verranno qui, e anche la pista Leo Gurschler sta per essere completata nella parte finale. Non ci resta che cominciare".



Manfred Moelgg è pronto ad affrontare l'ennesima annata di una brllantissima carriera: "Sarà sicuramente una stagione particolare senza Marcel Hirschler e gli altri atleti che hanno abbandonato l'attività. Francamente non mi aspettavo il ritiro del campione austriaco, ma non cambierà molto per noi perchè la rosa dei pretendenti al podio in ciasucuna gara è sempre molto ampia. Ho cambiato la preparazione rispetto agli anni scorsi, abbiamo uno staff tecnico diverso e anche nei materiali c'è qualche novità. Il mio obiettivo è recuperare competitività anche in gigante, si tratta di una specialità che mi permette di trovare un ritmo utile anche per lo slalom. Gli obiettivi sono sempre importanti, i Mondiali in Italia del 2021 sono qualcosa di speciale, preparare le gare su piste impegnative come quelle della Val Senales ci aiuta moltissimo".



Luca De Aliprandini è il migliore gigantista azzurro nelle liste di specialità e a Soelden partirà nei 15: "Quando si avvicina l'esordio stagionale di Soelden, l'attesa cresce perchè c'è tanta voglia di confrontarsi con il cronometro. E allenarsi in Val Senales è il segnale che siamo veramente vicini all'apertura della Coppa del mondo. Qui troviamo riferimenti importanti perchè le pendenze sono accentuate e possiamo affinare gli ultimi dettagli".



Riccardo Tonetti gioca in casa sulla neve della Val Senales: "E' un ghiacciaio che conosco perfettamente sin da quando ero bambino, perchè venivo ad allenarmi con lo sci club. Sono diventato sciatore grazie alla Val Senales, parto da una base buona derivamente dai risultati dell'anno scorso, un bronzo nel team event e un quarto posto in combinata ai Mondiali mi hanno fatto capire tante cose, poi un infortunio sul finire mi ha bloccato ma sono pronto a riprendere da capo perchè c'è tanta voglia. L'obiettivo è quello di essere competitivo in tre specialità".



Alex Vinatzer è atteso a nuova conferme dopo le belle cose mostrate recentemente: "Archivio un 2019 ricco di soddisfazioni, che mi ha dato una medaglia iridata nel team event dei Mondiali seniores e un oro in slalom ai Mondiali juniores ma adesso si riparte da zero. Ho trovato condizioni buone durante il raduno in Argentina, il primo obiettivo è andare forte a Levi perchè piazzare subito dei buoni colpi ad inizio anno ti può regalare grande entusiasmo. Nel mio calendario inseriremo anche il gigante ma senza fretta, partendo dalla Coppa Europa per migliorare il pettorale di partenza. Sono sicuro che l'arrivo di Jacques Theolieri alla guida dello slalom mi farà compiere un ulteriore salto di qualità".