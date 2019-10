Ciclismo: 100^ Milano-Torino, sfida su Superga

Ufficializzato l'elenco dei partenti della 100esima edizione della Milano-Torino NamedSport, la più antica Classica ciclistica al mondo la cui prima edizione risale al 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, in programma domani 9 ottobre.



Tra i nomi di spicco il neo Campione del Mondo su Strada Mads Pedersen. Al via anche il vincitore del Tour de France Egan Bernal, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Giulio Ciccone, Fausto Masnada, Davide Formolo, Adam Yates, Mikel Landa Meana, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman, Philippe Gilbert, Rafal Majka, Tim Wellens, Warren Barguil.



LE SQUADRE ED I PRINCIPALI PARTENTI

100esima Milano-Torino NamedSport - mercoledì 9 ottobre (21 formazioni: 16 UCI WorldTeams e 5 UCI Professional Continental Teams)

ASTANA PRO TEAM - Fuglsang, Cataldo

BAHRAIN - MERIDA - Bole, Garcia Cortina

BORA - HANSGROHE - Formolo, Majka

CCC TEAM - De La Parte, Ten Dam

DECEUNINCK - QUICK-STEP - Gilbert, Jungels

EF EDUCATION FIRST - Woods, Kangert

GROUPAMA - FDJ - Gaudu, Madouas

LOTTO SOUDAL - Wellens, Benoot

MITCHELTON - SCOTT - A. Yates, Nieve

MOVISTAR TEAM - Valverde, Landa

TEAM DIMENSION DATA - Kreuziger, Gasparotto

TEAM INEOS - Bernal, Geoghegan Hart

TEAM KATUSHA ALPECIN - Battaglin, Zakarin

TEAM SUNWEB - Kelderman, Power

TREK - SEGAFREDO - Pedersen, Ciccone

UAE TEAM EMIRATES - Costa, Oliveira

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC - Masnada, Cattaneo

BARDIANI CSF - Barbin, Carboni

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM - Zardini, Velasco

NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' - Canola, Bagioli

TEAM ARKEA - SAMSIC - Barguil, Moinard

COPERTURA TV TRITTICO D'AUTUNNO Il trittico delle classiche di ottobre targato RCS Sport verrà distribuito sugli schermi televisivi di tutti e cinque i continenti.

RAI, host broadcaster delle corse, produrrà due ore di immagini in diretta per Milano-Torino NamedSport e GranPiemonte NamedSport e tre ore per Il Lombardia NamedSport. Il suo palinsesto in Italia prevede la trasmissione in diretta su RAI Sport +HD di Milano-Torino NamedSport e GranPiemonte NamedSport, entrambe dalle 14:30 alle 17:00, mentre Il Lombardia NamedSport è in programmazione su RAI 2 dalle 14:00 alle 17:30.

In Francia le tre gare verranno offerte in diretta in chiaro su La Chaine L’Equipe, mentre Eurosport le offrirà live a tutti gli appassionati nel resto d’Europa, in Australia e nel Sud-Est asiatico. La “Classica delle Foglie Morte”, ultima Monumento della stagione, troverà inoltre copertura in chiaro in Svizzera sul network SRG SSR e in Belgio, su Q2 (VTM) in lingua fiamminga e su La Une (RTBF) in lingua francese.

Per il resto, il trittico autunnale troverà spazio sugli schermi di Abu Dhabi Sports Channel in tutto il Medio Oriente e Nord Africa e nei palinsesti di Supersport in Sudafrica. I tifosi giapponesi potranno seguire le gare sulla OTT DAZN, quelli neozelandesi su Sky Sports.

Nel Nuovo Continente, la copertura in Sudamerica e nei Caraibi è garantita dal network ESPN, mentre in Messico le gare saranno trasmesse in differita da TDN. Negli USA e in Canada invece le tre classiche saranno disponibili sulle OTT Fubo.tv e Flosports.

IL PERCORSO

Partenza da Magenta per attraversare nella prima parte su strade pianeggianti, larghe e rettilinee la pianura Padana con una lunga progressione attraverso i territori di Abbiategrasso, Vigevano e la Lomellina fino al Monferrato. Qui il profilo altimetrico della corsa comincia a muoversi con i dolci saliscendi della zona di Casale Monferrato fino alle strade nuovamente larghe e rettilinee che portano al circuito finale.

Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per poi scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo con pendenze anche oltre il 10%. Rifornimento al km 89-92 di corsa



Ultimi km

Ultimi 5 km (che si ripetono due volte salvo i 600 m finali) che da Torino in Corso Casale, dove inizia la salita, portano alla Basilica di Superga. La pendenza media è 9.1% con una punta attorno a metà salita del 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 m dall’arrivo svolta a U verso sinistra per affrontare la rampa finale all’8.2% e quindi ultima curva a 50 m dall’arrivo.