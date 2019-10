Golf: Bravissimi i piccoli golfisti dell'Arsanieres, Giachino primo U12

Si è conclusa positivamente la trasferta dei nostri tre atleti nella finale del Circuito “Saranno Famosi 2019” che si è svolta nello splendido scenario del golf club Rapallo sabato 5 ottobre.

Con il terzo posto di gi ornata, Emanuele Giachino (nella foto) non si è lasciato sfuggire il primo posto nel ranking giovanile Under 12, laureandosi così campione inter - regionale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta per giocatori di handicap inferiore a 36 sul percorso 9 buche Stableford.

Ottavo posto per Rosset Filippo che lo ha portato ad essere tra i primi 10 nella classifica finale.

Esordio, proprio nella finale di circuito, nella categoria superiore a 36 di handicap, e ottima prova per Alessandro Subet che chiude le sue prime 18 buche medal in 20ª posizione netta e 26ª lorda nei 40 finalisti del torneo.

Sicuramente una finale da ricordare che ripaga e stimola i ragazzi nella ripartenza delle attività agonistiche del prossimo anno.