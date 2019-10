Ciclismo: Seletto e Mona in bella evidenza alla Tre Valli Varesine

Alain Seletto e Leonardo Mona buoni protagonisti nella 4° Gran Fondo Tre Valli Varesine – UCI Gran Fondo World Series, prova valida per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di Gran Fondo 2020, in programma in Canada, disputata oggi in Lombardia. GranFondo (130 km) e MedioFondo (103 km) per una gara che nella versione lunga lambisce le coste di tre laghi: Varese, Maggiore e Lugano.

Nel percorso lungo, volata a nove che incorona Federico Pozzetto (Cicli Copparo; 3h 23’20”), a precedere Davide Busuito (De Rosa Santini; accreditato dello stesso tempo del vincitore) e Roberto Cesaro (Cesaro Falasca; 3h 23’21”). In 23° posizione, 6° della categoria 40/44 anni, Alain Seletto (Newsciclismo.com; 3h 37’19”); 101° Guido Besenval; 3h 45’54”; 19° 45/49); 473° Marco Gamalero (4h 38’23”; 49° 35/39). Nella MedioFondo, 14° assoluto e 13° 19/34, Leonardo Mona (Newsciclismo.com; 3h 53’19”) nella gara vinta da Fabio Motalli (Jolly Wear; 2h 47’29”), davanti a Claudio Bina (All4Cycling) e a Leonardo Viglione (Sanetti Sport), accreditati dello stesso crono del vincitore. Al 321° posto Didier Coquillard (Gs Aquile; 3h 29’13”; 57° 19/34); 367° Luca Paolo Pramotton (Cicli Lucchini; 3h 56’48”; 59° 50/54); 411° Mario Pastoret (Cicli Lucchini; 3h 42’31”; 44° 60/64); 436° Andrea Bryer (Gs Aquile; 3h 47’35”; 74° 50/54); 525° Andrea Daniele Capitoni (Gs Aquile; 4h 05’07”; 97° 50/54). MountainBike Conclude in 13° posizione Martina Berta (Centro sportivo Esercito) il Test event delle Olimpiadi di Tokio 2020, questa mattina (ora italiana) a Izu City (Giappone). Dominio elvetico in vetta alla classifica grazie a Jolanda Neff (1h 16’12”) davanti a Sina Frei (a 1’46”), con terza l’olandese Anne Terpstra (a 2’30”). Martina Berta chiude con un ritardo di 5’32”); l’altra azzurra, Chiara Teocchi, è 26°, a 9’26”.