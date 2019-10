Ciclismo: Grande Filippo Agostinacchio nell’Ekz Cross di Aigle

Negli Under 19, partito in ultima fila, l’avvio del portacolori del Team Bramati è ottimo: al termine del rettifilo occupa la tredicesima posizione. Senza apprensione, Filippo Agostinacchio rosicchia metro su metro ai battistrada e rientra nel gruppo di testa quando manca un giro alla fine della corsa.

Un nuovo allungo nell’ultima tornata permette al valdostano l’arrivo solitario sotto lo striscione finale, con il cronometro che si ferma sul tempo di 41’20”, a precedere il francese Remi Lalendais (41’30”) e lo svizzero Nils Aebersold (41’36”). In 25° posizione Cristiano Martinelli (Xco Project; 44’16”).

In campo femminile, avvio unico per Elite e Under 19, gara vinta dall’Elite francese Perrine Clauzel (44’11”). in 30° posizione assoluta, 13° U19, Giulia Challancin (Team Bramati; 49’52”).

Negli Under 17 Donne, terzo gradino del podio per Elisa Nigra (Xco Project; 33’41”) alle spalle dell’elvetica Monique Halter (31’59”) e della francese Saska Arnaud (32’48”); 10° Samantha Gottage (Xco Project; 34’16”).

Al maschile, successo dello svizzero Jan Christen (29’08”), con settima piazza di Alessio Cino (Xco Project; 30’00”) e 24° di Etienne Grimod (Team Bramati; 33’56”).

Negli Under 15/13, successo del francese Baptiste Gregoire (22’36”); al nono posto Giuseppe Abbate (Xco Project; 24’36”).

Negli Amatori/Master, successo dell’elvetico Sven Olivetti (42’29”). In 19° posizione Corrado Cottin (Cicli Benato; 46’15”).

Strada

Giornata di sole spettacolare sulla colline del Chianti, a Gaiole (Siena), con le strade invase da ottomila concorrenti, in bici e abbigliamento d’epoca, per coprire gli 81 km dell’Eroica. Al via anche un quartetto del Gs Aquile: Federico Martinet, Debora Buscaglione, Alessandro Rossini e Roberto Beccio.