Incrementati i fondi per la gestione campi golf

L'importo iniziale di 120 mila euro è stato incrementato a 152 mila euro per un contributo complessivo per l’anno in corso pari a euro 272 mila euro.

Il sostegno alla gestione dei campi, che abbiamo aumentato – dichiara l’Assessore Laurent Viérin – s’inserisce nella precisa volontà dell’Assessorato di incentivare e sostenere l’attività sportiva di tutto il settore che costituisce un valore aggiunto all’interno del movimento sportivo della Valle d’Aosta oltre che rappresentare un veicolo promozionale.

L’intervento a favore dei vari gestori – sottolinea l’Assessore – intende sostenere il ripristino dei campi da gioco così da consentire l’attività ordinaria oltre che i diversi eventi sportivi che possono essere un utile veicolo promozionale per la nostra regione. Il turismo sportivo, infatti, rappresenta una delle diverse voci in grado di promuovere la Valle d’Aosta e permette di diffondere l’immagine del nostro territorio a livello globale con importanti ritorni economici.