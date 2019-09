Trasferta in terra lombarda per il portacolori della Starcross MX Verres, Daniele Zanolli, a Chieve in provincia di Cremona.

Iscritto alla gara della categoria Over 40, nelle prove cronometrate del mattino, ha fatto segnare l’ottavo tempo. Nella prima manche migliora, seppur di poco, la posizione del mattino classificandosi 7°. Decisamente meglio la seconda manche che lo vede concludere quarto.

A fine gara il pilota rossonero si aggiudica un meritato quinto posto di giornata.