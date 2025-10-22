Auto: Corrado Peloso torna in gara nel suo Rally di Como

Là dove visse i giorni più belli della sua carriera. Corrado Peloso e Paolo Carrucciu tornano in gara nel Villa d’Este ACI Como – con la Clio Rally 5 di Racing Garage -, in programma questo fine settimana, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre nell’entroterra del Lago di Como. Il rally lombardo è valido come ultima tappa, a coefficiente maggiorato e pari a 1,5, del Trofeo Italiano Rally 2025, già vinto da Andrea Crugnola, pilota Citroen e quattro volte Campione Italiano Rally.

“È una gara di livello - dice Corrado – ed è la mia gara del cuore. Un bel modo per chiudere la stagione, anche per la squadra con la quale, durante l’anno, abbiamo lavorato bene”.

A Como Corrado Peloso e Paolo Carrucciu vinsero nel 2016 tra le R1B in una stagione trionfale nella quale portarono a casa 4 successi di tappa e 20 prove speciali vincendo la Suzuki Cup alla fine della stagione, proprio a Como. Nel 2018 a Como chiusero secondi vincendo per la seconda volta in Suzuki Cup al termine di una stagione nella quale vinsero 3 tappe del campionato e 15 prove speciali.

“È un rally che mi piace tantissimo, con strade strette, guidate, e un fondo sempre difficile da interpretare nel quale si alternano tratti viscidi di sottobosco con la presenza di foglie a quelli vicini al Lago di Como, caratterizzati dall’umido. Una gara nelle quali ci vuole tanta sensibilità di guida”.

Che Peloso e Carrucciu metteranno sull’asfalto delle 8 prove speciali del rally lariano per un totale di 89 chilometri di tratti cronometrati. Si inizia sabato con la Valcavargna, 29,72 chilometri di puro godimento di pilotaggio. “Una prova che adoro – entra nel dettaglio Peloso -. Lunga, tecnica, con tanti cambi di ritmo e di aderenza”. Dopo la prova spettacolo nella serata di sabato la gara riprenderà domenica mattina alle 8,30 con le restanti 6 prove speciali del programma. Arrivo previsto in piazza Cavour, a Como, alle 15,30.