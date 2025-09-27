Morgex capitale del trial: due giorni di spettacolo e passione sulle Alpi

“Lo sport non è mai soltanto competizione: è la forma più diretta di racconto collettivo.”

E a Morgex, l’11 e 12 ottobre, questo racconto prenderà la forma di due giorni che entreranno di diritto nella storia del trial. La piccola capitale dell’Alta Valle d’Aosta diventerà palcoscenico internazionale grazie alla prima edizione degli Internazionali d’Italia Trial e al prestigioso Trofeo delle Regioni – Memorial Diego Bosis.

Il programma è di quelli che non lasciano spazio alle pause. Sabato 11 ottobre, dalle 13 alle 16.45, il via alla gara degli Internazionali, con le categorie TR1, TR2 e Femminile A pronte a sfidarsi tra ostacoli naturali e passaggi mozzafiato. In palio, oltre alla gloria, anche premi in denaro. “Ci aspettiamo uno spettacolo di altissimo livello – spiegano dal Moto Club Valdigne Mont Blanc – i tracciati sono pronti e garantiranno prove tecniche e selettive, ma anche spettacolari per il pubblico.”

La tensione sportiva si scioglierà poi nella festa: dalle 17 in avanti, Morgex si vestirà a festa con la sfilata delle squadre per le vie del centro. Un momento di colore e partecipazione, durante il quale verranno presentate le rappresentative del Trofeo delle Regioni, della Coppa delle Regioni, della Coppa delle Regioni Giovani e della categoria Vintage. “È la parte che più coinvolge il pubblico – sottolineano gli organizzatori – perché le squadre si mostrano unite, tra tradizione e spirito di appartenenza.”

La Lombardia resta la squadra da battere. Lo scorso anno, a Matelica (MC), i lombardi si imposero davanti a Piemonte e Valle d’Aosta. Ma la sfida si annuncia aperta. “Non sarà facile ripetersi – ammette un portavoce della formazione lombarda – le altre regioni si sono preparate e il livello tecnico cresce di anno in anno.”

Domenica 12 ottobre, dalle 8 del mattino, sarà tempo di grande sfida con il Trofeo delle Regioni Trial. Una battaglia sportiva che unisce agonismo e spirito di squadra, con le premiazioni finali a chiudere un weekend che si preannuncia memorabile.

Il Moto Club Valdigne Mont Blanc ha ultimato nei giorni scorsi le operazioni di tracciatura e pulizia delle zone, curando ogni dettaglio. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega il presidente del sodalizio – per offrire un percorso all’altezza della manifestazione e per accogliere al meglio piloti, tecnici e appassionati.”

Con le iscrizioni in chiusura il 2 ottobre, cresce l’attesa per un appuntamento che porterà a Morgex i migliori interpreti italiani e stranieri della disciplina. Due giornate dove lo sport diventa spettacolo, festa popolare e racconto condiviso: quello che il trial sa fare meglio.