David Tomas chiude l'anno in bellezza: Quarto posto all'European Rival Trophy

Si chiude con una performance eccezionale la stagione motoristica di David Tomas. Partecipando all'European Rival Trophy a Ottobiano in qualità di Wild Card, il giovane talento valdostano ha saputo subito imporsi tra i migliori, conquistando un solido quarto posto finale. Tomas ha dimostrato di essere velocissimo fin da subito, adattandosi perfettamente alle condizioni del circuito. Nonostante gareggiasse in una categoria deficitaria, con piloti che vantavano un vantaggio di oltre 30 kg, David ha estratto il massimo dalla sua Bucci BR12 da 160cc. Cruciale per il suo passo è stato l'immediato feeling con le modifiche alle sospensioni. Il lavoro di setup ha pagato, permettendogli di girare con estrema costanza sul tempo di 1.03.0, un crono di assoluto riferimento che ha consolidato la sua presenza nel gruppo di testa e gli ha permesso di conquistare il quarto posto.

La prova di Ottobiano è stata anche un importante test di integrazione con il Team Lovato, la nuova struttura che lo seguirà ufficialmente nel CNV (Campionato Nazionale Velocità) 2026.

Questo solido risultato europeo è la conclusione più positiva per la stagione di David Tomas e un eccellente punto di partenza per il prossimo anno. Il 2026 si preannuncia come l'anno del riscatto e delle grandi performance, con l'obiettivo di lottare stabilmente per le posizioni di vertice nel Campionato Nazionale Velocità.