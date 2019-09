Ciclismo: Piccot si accinge a chiudere la stagione agonistica

Siamo agli sgoccioli di una stagione esaltante per la Biesse Carrera che ha visto impegnato anche Michel Piccot, il valdostano di Fenis tesserato per la società giallo nera.

Tantissimi i riconoscimenti ottenuti dai ragazzi, tanti i risultati importanti, le vittorie e i successi. Uno degli appuntamenti a chiusura del calendario è il Trofeo G.S. Gavardo, la corsa di casa per il quale è stato convocato anche Piccot.

Riuscire a vincere a Gavardo, domenica 29, sarebbe la ciliegina sulla torta di un'annata così soddisfacente, il miglior modo per ringraziare i nostri sponsor, i tifosi e per festeggiare con loro.



In giallo-nero, sulla linea del via (partenza prevista per le 13.30), ci saranno oltre a Michel PIccot: Alberto Amici, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Filippo Conca, Simone Ravanelli, Stefano Taglietti tutti noti agli appassionati di ciclismo per la loro partecipazione al Giro della Valle d'Aosta.