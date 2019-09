Trail: Per il maltempo traguardo a Gressoney dell'Ultra Tour Monte Rosa

Non era mai accaduto, ma c'è sempre una prima volta. A causa del maltempo è stato dapprima interrotta poi 'spostata' su altro tracciato la gara principale dell'Ultra Tour Monte Rosa 2019.

Il traguardo del finish è stato infatti trasferito dall'elvetica cittadina di Grachen, da dove la gara era partita, a Gressoney St-Jean, meta raggiunta da 90 uomini e cinque donne sui 239 atleti partiti. La gara è stata vinta dallo skyrunner inglese Damian Hall; prima delle donne è stata la svizzera Corine Kagere, diciottesimo posto assoluto. L'Ultra Tour Monte Rosa si sviluppa su 170 km e corre alle pendici di sei vette a un'altitudine che varia dai 2.000 ai i 3000 metri di quota.

Nevicate forti e improvvise hanno reso impossibili le discese tecniche di Turlo e Monte Moro lungo la fase di ritorno della gara in territorio svizzero. Annullata per maltempo anche la seconda gara in competizione, la 100 km da Gressoney a Grachen.