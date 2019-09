Ciclismo: Gaia Tormena domina tappa Coppa Mondo XCE di Winterberg

Impeccabile, dalla qualifica contro il cronometro alle serie ‘corpo-a-corpo. Gaia Tormena con cede un centimetro, vince la quinta e penultima tappa della Coppa del Mondo XC Eliminator di Winterberg (Germania) e mette una seria ipoteca sullo ‘slam’ della disciplina: dopo il titolo italiano, europeo e Mondiale, la Coppa del Mondo è a un passo.

Con i 60 conquistati oggi, Gaia Tormena sale in classifica generale a 188 punti, dilatando a 52 lunghezze il vantaggio sulla svedese Ella Holmegård (136) e a 56 sulla tedesca Marion Fromberger (132).

Miglior tempo in qualifica, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 49”40) precede di 75/100 la svedese Holmegård e di 2”05 la tedesca Fromberger. Prima posizione anche nella prima semifinale, con Tormena a precedere l’olandese Didi de Vries e la tedesca Clara Brehm. In finale, ancora le ruote davanti a tutti, con Gaia Tormena a chiudere in 1’37”15, davanti a Marion Fromberger (a 1”60) e a Ella Holmegård (a 2”0) con quarta Didi de Vries (a 2”06).

Pomeriggio di Winterberg che è proseguito con l’XCC – Short track e, grazie a un ultimo giro inarrivabile per le avversarie, Gaia Tormena ha conquistato la seconda vittoria di giornata.

Sempre nelle prime tre posizioni per sedici giri, nella tornata conclusiva la portacolori del Gs Lupi Valle d’Aosta ha fatto il vuoto: Gaia Tormena chiude con la miglior prestazione parziale di giornata proprio nella tornata decisiva (53”99) e s’impone con il crono sui 17 giri di 16’36”39, davanti alla statunitense Brittany Parffrey (a 1”03) e all’olandese Didi de Vries (a 2”70).

Chiusura del circuito di Coppa del Mondo, venerdì 20 settembre, a Graz (Austria).