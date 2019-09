TOR DES GEANTS: Stop di Collè per tre ore, al comando c'è Romain

Si è fermato per tre ore alla base vita di Cogne questa mattina poco dopo le 4 lo skyrunner valdostano Franco Collé, 'testa di serie numero uno' del Tor des Géants 2019 dopo averne vinte due edizioni.

Ha chiesto aiuto per un problema fisico, poi ha mangiato e si è addormentato ma la sua sosta si è protratta ben più del previsto.

Qualche ora prima, sfinito, si era già ritirato Peter Kienzl, che era in seconda posizione. In testa risulta ora Olivier Romain, tallonato da Oliviero Bosatelli a sua volta inseguito dal canadese Galen Reynolds. Dopo Collé il miglior valdostano in gara è al momento Enzo Benvenuto, in tredicesima posizione.

Per le donne, dopo l'inatteso ritiro di Lisa Borzani comanda la gara la spagnola Silvia Trigueros Garrote davanti alla francese Jocelyne Pauly incalzata dalla connazionale Sonia Furtado.