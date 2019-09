Fondo: I big del fondo ancora a Forni Avoltri per un raduno. Dal 12 settembre test a Rovereto

Dopo la due giorni di gare valevole per i Campionati italiani estivi, i big italiani del fondo sono rimasti a Forni Avoltri per partecipare al raduno organizzato dal direttore tecnico Marco Selle. Quest'ultimo ha convocato 10 effettivi che si tratterranno nella località in provincia di Udine fino a giovedì 12 agosto.

Stiamo parlando di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella. Con loro ci saranno i tecnici Stefano Saracco, Simone Paredi, Christophe Savoye, Stella Francescato e Francois Ronc Cella. Una volta terminato il raduno a Forni Avoltri, gli atleti si trasferiranno per due giorni(12 e 13 settembre) a Rovereto dove sono in programma dei test funzionali.