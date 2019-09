Sci: Sui muri vertiginosi di La Thuile la Kitzbühel italiana

Fis, FISI, Infront Sports&Media e il Comitato Organizzatore hanno concluso l’ispezione sulla pista Franco Berthod di La Thuile, che il 29 febbraio e il 1° marzo 2020 ospiterà due gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulla ‘3’ si svolgeranno un superG e una combinata e la delegazione oggi - venerdì 6 settembre - ha effettuato il tradizionale sopralluogo per programmare l’evento.

Peter Gerdol, nuovo FIS Chief Race della Coppa del Mondo femminile, ha visionato il tracciato insieme agli altri componenti della delegazione. Sono stati definiti i punti di partenza delle due discipline e sono state verificate le condizioni di sicurezza della celebre pista che ha già ospitato il circo bianco nel 2016. L'ispezione ha riguardato anche la finish area, nuova e più grande rispetto a quella dell'edizione passata. Importanti i lavori effettuati in questi mesi: la zona delle tribune è stata spianata e ampliata, rendendo tutto ancora più spazioso. Sono state prese alcune misurazioni, utili a disegnare tutta la zona di arrivo, in modo particolare la mixed zone.

L’executive producer Infront Sports & Media, Franco Scotton, il regista Infront Sandro De Manincor, e gli altri uomini della società di produzione si sono concentrati sul posizionamento delle piattaforme e delle telecamere che riprenderanno la gara e trasmetteranno le immagini in tutto il mondo. Postazioni che cambiano rispetto al passato, proprio perché servirà riprendere oltre che il superG anche la manche di slalom valida per la combinata.



Il tracciato offre muri vertiginosi, alternati a tratti in piano e grandi curvoni. Una pista tosta e impegnativa che nel 2016 alcuni media hanno definito la “Kitzbühel italiana”. Un grande complimento per tutta la macchina organizzativa, che ha lavorato per mesi al grande evento.

Nel 2016 a La Thuile fu infatti un vero successo: le atlete esaltarono il pendio, il pubblico rispose in massa al tanto atteso appuntamento con oltre 20.000 presenze. A distanza di tre anni la Coppa del Mondo nella località valdostana è tornata a essere realtà.