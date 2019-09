Sport invernali: Il Comitato Asiva ‘si racconta’ in piazza Chanoux ad Aosta

Una serata dedicata all’attività, ai progetti, alle esperienze del mondo degli sport invernali valdostani. Lunedì 9 settembre, dalle 21, in piazza Chanoux a Aosta, il Comitato Asiva si racconterà a 360°, in una conferenza inserita nel programma di Alpine Mountain Experience.

A raccontare il ruolo, le finalità e il lavoro in seno al Comitato Asiva, sul palco interverranno il presidente Marco Mosso; per lo Sci alpino Franco Cadine e Annette Belfrond; per il Biathlon René Laurent Vuillermoz e Alessia Martini; per lo Snowboard Roberto Greco e Yannick Favre; per lo Scialpinismo Fabien e Sebastien Guichardaz e Chloé Collé. Il Fondo, impegnato in un raduno atletico, sarà rappresentato da Nadine Laurent, che interverrà con un video messaggio; assenta anche la squadra maschile di Sci alpino, impegnato in un raduno sciistico al Passo dello Stelvio.

Sport invernali che saranno protagonisti in più occasioni. Questa sera, alle 21, nel dibattito “La motivazione nello sport”, interverrà il consigliere Asiva Roberto Greco, mental coach e team building. Sabato 7, alle 18.15, la presentazione dei grandi eventi sportivi in Valle d’Aosta nel 2020, dalla Coppa del Mondo di Sci alpino di La Thuile, di Snowboardcross di Breuil-Cervinia ai Mondiali Master Fondo di Cogne; poi lo Skialp, alle 21, con tema lo “Scialpinismo in Valle d’Aosta: le esperienze del Mezzalama e del Tour du Rutor.