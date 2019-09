Trail: Xavier Chevrier convocato ai Mondiali argentini di corsa in montagna

Convocazione prestigiosa per il campione valdostano di ultratrail Xavier Chevrier. Ci sarà anche lui ai Mondiali di corsa in montagna in Argentina: il 15 novembre l'atleta di Nus correrà nelle 'distanze classiche' a Villa La Angostura e in attesa (la speranza è concreta) che arrivi anche Henri Aymonod, farà coppia con Cesare Maestri dell’Atletica Valli Bergamasche.

Altri italiani convocati sono Gabriele Bacchion, Francesco Puppi, Luca Cagnati, Alessandro Rambaldini, Fabio Ruga, Barbara Zani e Silvia Rampazzo, tutti le per le 'lunghe distanze'.