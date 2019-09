Trail: Paul Capell trionfa all'Utmb

Lo skyrunner spagnolo Pau Capell si ha vinto l’Ultra Trail du Mont-Blanc 2019. Ha dominato i 170 chilometri con 10.000 metri di dislivello positivo del tracciato in 20 ore 19 minuti e 5 secondi, battendo di oltre 48 minuti il favorito trailer francese Xavier Thevenard, che vinse l'Utmb nel 2013, nel 2015 e nel 2018. Terzo l'atleta neozelandese Scott Hawker.

Per le donne, la gara vede per ora in testa Courtney Daunwalter, seguita da Kristin Berglund e Beth Pascall.

Per la Valle d'Aosta corrono ancora Rudy Perruquet, Matteo Chatrian, Carlo De Amici, David Ferraris, Massimo Martini.