Atletica: Alex Ascenzi domina la marcia alpina di La Thuile

Nella quarta edizione della marcia alpina di La Thuile, dominio di Alex che si impone di 42" su Simone Truc della S.Orso e di quasi 3' all'inossidabile Ettore Champretavy della Monterosa Fogu, con il tempo di 41'44" sui sette durissimi kilometri di gara.

Grande partenza per Jordy Bollon, primo a transitare al traguardo volante e 16° al traguardo con il tempo di 50'43". Meglio di lui al traguardo Claudio Restano, decimo assoluto e terzo di categoria in 47'31" e Max Varone, 15° in 50'21", quinto di categoria.

Bene al femminile Elisa Vitton Mea e Alessandra Joly, prima e terza master A-F al netto del posio assoluto, con i tempi rispettivi di 55'04" e 61'02".