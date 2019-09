Trail: Bene Sonia Glarey all'UTMB

In evidenza Sonia Glarey nella TDS dell’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Resta tra le prime per un lungo tratto di gara poi 'scivola', si fa per dire visto il livello delle avversarie, a un'onorevolissima 19esima posizione in classifica femminile, con un tempo di 29 ore, 18 minuti e 38 secondi. Sonia è seconda delle italiane dietro alla 14esima Scilla Tonetti.

La gara è stata vinta da Pablo Villa Gonzalez in 18 ore, tre minuti e sei secondi, davanti a Dmitry Mityaev (18 ore, 16 minuti e 16 secondi e Ludovic Pommeret (18 ore, 37 minuti e 13 secondi.

Al femminile, vittoria di Audrey Tanguy in 21 ore, 36 minuti e 15 secondi.

Il valdostano Lorenzo Capra si è piazzato 422esimo; Alessio Albanese, Christian Burtolo, Romano Herin, Erik Rosazza Prin ed Erik Pinet si sono ritirati.