Trail: Loris Vuillen domina la Veterani 2 all'Occ Ultra Trail Mont Blanc

Il valdostano Loris Vuillen, 58 anni da Arvier ha vinto in categoria Veterani 2 la OCC dell’Ultra Trail du Mont-Blanc . Vuillen si è piazzato in 129esima posizione assoluta con un tempo di sette ore, 22 minuti e cinque secondi; la gara è stata vinta dal norvegese Stian Angermund-Vik in cinque ore, 19 minuti e 24 secondi.

Al secondo posto Andreu Simon Aymerich e terzo Tao Luo. Nadir Vuillermoz si è invece piazzato 105esimo.

La gara femminile è stata vinta da Ruth Charlotte Croft; secondo posto Azara Garcia De Los Salmones e terza Yuri Yoshizumi. Sonia Locatelli si è piazzata 22esima, in 132esima posizione assoluta.