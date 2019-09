Ciclismo: Berta e Vittone quarti nella Team relay ai Mondiali di Mont Sainte-Anne

Prima frazione della Team relay che vale il titolo iridato, ieri sera, a Mont-Sainte-Anne, e l’Italia pregiudica subito un posto sul podio: Simone Avondetto-che all’ultimo momento ha sostituito l’indisposto Gioele Di Cosmo-cade e vede la testa della gara allontanarsi. Il quintetto azzurro porta a casa comunque un onorevole quarto posto, frutto di una buona prestazione complessiva, con il titolo che va ai favoriti svizzeri.

Si parte molto forte, con primo passaggio in 11’31”, tempo firmato dal danese Elite Sebastian Finn Carstensen; Avondetto, vittima della caduta, transita in decima posizione, in 12’10”, con un ritardo di 49” dalla vetta.

Il testimone passa a Andreas Vittone (Monte Tamaro), che in 12’25”, recupera una posizione e fa registrare il quarto tempo tra gli Junior in gara (Carter Woods, Canada, 12’03”; Markus Kaad Heuer, Danimarca, 12’12”; Charlie Aldridge, Gran Bretagna, 12’16”).

È la volta di Martina Berta (Centro sportivo Esercito; 13’58”), che risale due posizioni – quinto tempo tra le Under 23, e lascia il compito a Eva Lechner (13’58”) che mantiene la settima posizione parziale. Ultimo frazionista è Luca Braidot (11’22”; secondo crono parziale) che viaggia sui ritmi dell’imprendibile elvetico Nino Schurter (11’19”), autore quest’ultimo di una frazione ineccepibile, che va a conquistare la medaglia d’oro dopo aver recuperato due posizioni.

Svizzera al traguardo in 1h 02’55”, a precedere gli Stati Uniti (Christopher Blevins, Riley Amos, Haley Batten, Kate Courtney, Keegan Swenson; 1h 03’11”) e la Francia (Thibault Daniel, Luca Martin, Pauline Ferrand Prevot, Loana Lecomte, Jordan Sarrou; 1h 03’23”), con quarti gli azzurri, in 1h 03’53”, a 30” esatti dal podio e 58” dai vincitori.

Il programma

(Sei ore di fuso orario). Giovedì 29, alle 13 (19) Juniores Donne, con l’esordio di Nicole Pesse (Pila Bike Planet) e a seguire, alle 15 (21), Juniores uomini, con il ritorno in sella di Andreas Vittone; venerdì 30, alle 14.30 (20.30), Under 23 uomini; sabato 31, alle 10 (16), Under 23 Donne; alle 12.15 (18.15), Elite Donne; alle 14.45 (20.45), Elite uomini.