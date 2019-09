Sci alpino: Preaparazione 'intercontinentale' per Brignone, Goggia e Bassino

Trasferta in Sudamerica per le campionesse azzurre Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino. Sono partite da Roma per raggiungere la stazione sciistica di Ushuaia, dove trascorrerrano quasi un mese.

Le tre punte della squadra femminile italiana di Sci alpino, troveranno in Argentina piste perfettamente preparate, dove poter preparare al meglio la stagione di gare che inizierà sabato 26 ottobre a Solden, con il consueto Slalom Gigante. Quello ad Ushuaia sarà un periodo fondamentale per le atlete, che oltre ad allenarsi, testeranno i materiali, sci attacchi piastre e scarponi, che poi utlizzeranno in gara, per tutta la prossima annata agonistica.

Per Federica Brignone si tratta di un ritorno molto atteso nella località argentina, dopo un anno di assenza. La scorsa estate la campionessa dovette rinunciarvi per i postumi di una caduta in SuperG subìta ad agosto a Zermatt, e il rientro anticipato di due anni anni a causa dell'insorgenza di una fastidiosa pubalgia.