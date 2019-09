Trail: Senso di marcia invertito per il Grivola Trail

Gli organizzatori del Grivola trail si sono messi in moto. Quest’anno il loro impegno sarà doppio, perché lo staff diretto dalla guida alpina Abele Blanc, Luigi Pepellin e Lorenzo Longo avrà da curare anche le premiazioni del Tour Trail della Valle d’Aosta.

Il Grivola Trail si presenta con una novità: il senso di marcia è stato invertito rispetto al passato. Subito dopo la partenza dunque, si punterà su Pointe de la Pierre e Ozein e non su Poignon e Pont d’Ael che rimarranno in fondo, quasi come ultime fatiche. Non ci saranno altre modifiche lungo i percorsi, i sentieri rimarranno gli stessi che hanno regalato spettacolo lo scorso settembre.