Podismo: Passa dalla Valle d'Aosta l'iniziativa solidale 'Una corsa per la Sla'

E' arrivato ad Aosta oggi il runner solidale Fabrizio Amicabile, conciudendo così il suo quinto giorno di corsa. Partito da piazza Bra a Verona lo scorso mercoledì mattina, ha percorso circa 350 chilometri sui mille che lo separano da Parigi.

E' un runner di livello internazionale Fabrizio Amicabile, ma la gara che affronta questo mese è diversa dalle altre. Il campione veneto di podismo e trail corre mille chilometri da Verona a Parigi passando dalla Valle d'Aosta e raccogliendo fondi per la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica-Sla. L'iniziativa s'intitola 'Una corsa per la Sla'; il progetto è descritto nel dettaglio sul sito www.unacorsaperlasla.it ed è sostenuto dal Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese.

Mercoledì 21 agosto Amicabile è partito da Verona per raggiungere la capitale francese, percorrendo di corsa una media 80 chilometri al giorno e unendo sport e solidarietà. Nel suo percorso ha raggiunto Pont-Saint-Martin, poi Saint-Vincent e Aosta, da cui si è lanciato in salita verso Bourg Saint-Pierre, al confine svizzero, da dove proseguirà verso il traguardo.

La scelta del periodo in cui tentare l’impresa è ricaduta nei mesi di agosto e settembre, per affrontare al meglio le notevoli escursioni termiche che si incontreranno attraversando le Alpi e i loro 2.500 metri di altitudine.

Lo staff al seguito di Amicabile confida inoltre di trovare meno traffico sulle strade che lo porteranno da Verona a Parigi.

I fondi raccolti, infatti, attraverso la onlus Progetto Rotary-Distretto 2060 verranno devoluti all'associazione Asla di Verona, la quale collabora con il Centro di Ricerca di Padova, il più grande del Nord Italia.

Per donazioni: Progetto Rotary – Distretto 2060 – onlus c.f. 93150290232 CAUSALE: ” Una corsa per la Sla”

