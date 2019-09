Il Matterhorn Ultraks Extreme incorona Daniel Antonioli

Se "Skyrunning" fosse nel dizionario, la razza di oggi sarebbe la sua definizione. La prima edizione degli Ultraks «EXTREME» del Cervino è stata una vera e propria skyrunning dall'inizio alla fine - una gara corsa con la testa, non con le gambe.

Il percorso di 25 km con 2.876 m di dislivello ha caratterizzato tutti gli ingredienti di una giornata estenuante in montagna: cresta che corre sui ghiacciai, salite che richiedevano l'uso di corde fisse, campi scoscesi e un'incredibile serie di skyrunnings più raffinati - tutti disegnati per la tecnicità, le viste magiche sul Cervino e i doppi punti assegnati ai primi 20 dell'ultima gara SuperSky della serie.

Tra le impressionanti formazioni d'élite c'erano alcuni grandi nomi nel mondo dell'alpinismo, tra cui il corridore e alpinista locale, Andreas Steindl, che detiene attualmente il record mondiale per Zermatt sul Cervino e ritorno, e Martin Anthamatten, alpinista e architetto dell'odierno capolavoro di sci alpinismo.

Antonioli supera le aspettative

Il vincitore di oggi è stato il campione italiano di triathlon invernale del 2019 e il nuovo arrivato skyrunning, Daniel Antonioli che ha tagliato il traguardo con un tempo eccezionale di 3h30'15 ”, 30 minuti più veloce del tempo stimato di vincita.

“È stato un grande piacere per me essere qui per la prima volta e ancora di più vincere per la prima volta. Questa è stata una gara molto tecnica con molte arrampicate e discese ripide, che sono i miei punti di forza. Prima della gara la mia strategia era di rimanere con Martin Anthamatten il più a lungo possibile perché so che è il padre di questo percorso e sa davvero come affrontare il terreno, quindi, alla fine, ho pianificato di aprire il motore e vai a tutta velocità verso il traguardo. Fortunatamente la gara è stata breve perché alla fine li ho sentiti guadagnare su di me. Ho ancora due gare prima degli SkyMaster, ma quest'anno il livello è così alto che non riesco a prevedere come finirà la stagione ”, ha detto il campione, Antonioli che ha già un secondo posto alle spalle in questa stagione.

Vincitrice femminile, Johanna Åström © MRSWS / Alexis Berg

Continua la battaglia tra Åström e Gerardi

La gara femminile è stata nuovamente dominata dalla svedese Johanna Åström. Dopo la sua recente vittoria al Tromsø Skyrace, Åström continua a dimostrare di non essere solo veloce nella corsa, ma imbattuta anche su terreni altamente tecnici. Sebbene Hillary Gerardi degli Stati Uniti sia riuscito a rubare il comando per alcuni minuti prima dell'ultima discesa, Åström non era pronto a essere battuto da nessuno e ha tagliato il traguardo in prima posizione dopo 4h12'51

“Questa gara è stata incredibile - la definizione di skyrunning. Dovevo davvero pensare a dove posizionare i miei piedi perché è così tecnico dall'inizio alla fine. È stata un'esperienza totalmente diversa da Tromsø perché, sebbene Tromsø sia anche tecnico, ci sono molte parti che possono essere eseguite. La cresta in cima era eccezionale, in realtà Hillary mi raggiunse in cima, poco prima dell'ultima discesa. È molto brava in tecnica, quindi sono riuscita a guadagnare su di me. Avevo ancora un po 'di energia nel serbatoio per la discesa, quindi potevo dare una spinta finale e creare un vuoto. Prima della stagione, non mi sarei mai aspettato di avere due vittorie, quindi questa è un'altra bella sorpresa per me. ” Ha detto la campionessa.

Pur perdendo la vittoria, Gerardi, che ha raggiunto la cima della prima salita in quarta posizione, a cinque minuti da Åström è riuscito a colmare il divario considerevolmente, finendo a soli due minuti da Åström al secondo posto.

“È bello avere una gara del genere che costringe i corridori veloci a usare anche le loro abilità tecniche. Il livello di tecnicità è stato perfetto per me oggi. Sapevo che questa gara sarebbe stata dura e in precedenza ero un po 'preoccupato per alcune parti del terreno, ma gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro assicurando che tutto fosse sicuro e che i corridori fossero conformi alle precauzioni di sicurezza. Oggi è stata un'altra grande battaglia con Johanna. Sono quasi riuscito a prenderla sul Platthorn ma lei è decollata in discesa e non riuscivo a starle dietro. È un'atleta straordinaria e mi sento molto onorato di venire secondo dietro di lei. ”Ha detto Gerardi.

A giudicare dai tempi finali, l'abilità tecnica delle prime due donne di oggi era su un altro livello rispetto al resto del campo. La rumena Denisa Dragomir si è assicurata la sua terza posizione a tredici minuti dietro Gerardi, seguita dall'Italia Elisa Desco al quarto posto e dalla runner locale, la svizzera Marianne Fatton al quinto posto.

Antonioli e Åström scalano le classifiche

Con i risultati di oggi, Daniel Antonioli sale in quinta posizione nella classifica generale dopo solo due gare. Johanna Åström è ora al quarto posto assoluto e Hillary Gerardi al quinto posto.

Grazie al suo status di SuperSky Race, i primi dieci classificati maschili e femminili dei Matterhorn Ultraks «EXTREME» si sono qualificati per il finale di stagione, SkyMasters, a Limone il 19 ottobre.

La prossima gara della stagione è la ZacUp Skyrace italiana il 15 settembre.

Risultati Matterhorn Ultraks « EXTREME » 2019

Uomini:

1. Daniel Antonioli (ITA), La Sportiva - 3h30'15 ”

2. Christian Mathys (SUI) - 3h30'35 "

3. Zaid Ait Malek (ESP), Jimbee - 3h31'24 "

4. Martin Anthamatten (SUI), Adidas Terrex - 3h32'09

5. Alexis Sévennec (FRA), SCOTT Running - 3h32'50 "

Donne:

1. Johanna Åström (SWE), Dynafit - 4h12'51 ”

2. Hillary Gerardi (USA), Scarpa / Black Diamond - 4h14'48 "

3. Denisa Dragomir (ROU), Serim - 4h27'36 "

4. Elisa Desco (ITA), Compressport / Scarpa - 4h32'37 "

5. Marianne Fatton (SUI), Salomon Svizzera - 4h33'02 ”