EUROPEI MOUNTAINBIKE PILA: Il danese Pedersen vince la gara conclusiva

Vittoria indiscussa del danese Gustav Heby Pedersen nella gara conclusiva del Campionato europeo giovanile di Pila (Valle d'Aosta).

In testa dal primo metro di gara, prima con un gruppetto di quattro, poi da metà del secondo giro in solitaria, Pedersen s'impone sul tedesco Emil Herzog e sull'azzurro Michael Pecis.

Parte fotissimo, seppure in griglia in seconda fila, il valdostano che veste d'azzurro Filippo Agostinacchio, neo campione europeo Xce. Al primo rilevamento cronometrico è il tesserato Xco Project a passare per primo, con un gruppetto di sei atleti racchiusi in tre secondi; con Agostinacchio ci sono i due danesi Gustav Heby Pedersen (bronzo nella Team relay) e Mads Lambo, l'ucraino Oleksandr Hudyma, il francese Adrien Boichis e il lombardo Nicolas Milesi.

Nella parte tecnica, l'azzurro e i due danesi aumentano ancora un poco il ritmo e prendono un leggero margine sui compagni d'avventura: il divario dilata fino a 25”.a chiusura del primo dei quattro giri, in testa si ricompatta un quartetto, con ancora Agostinacchio a dettare il ritmo, seguito da Pedersen, Lambdo e il rientrato nella fuga, il francese Boichis.

A 10” gli immediati inseguitori: il russo Timofey Khlopyanov e Nicolas Milesi; a 15” un altro sestetto cerca di chiudere il buco dalla testa della corsa.Si sconvolge la gara nel tratto della zona d'arrivo e il primo intermedio. Sulla spinta di Agostinacchio restano soltanto in due al comando, l'azzurro e Pedersen; poi è Pedersen prende decisamente in mano le redini della corsa e passa a metà tracciato con 17” di vantaggio su Agostinacchio e 32” sul francese Boichis. Quarto è Khlopyanov e qinto, in grande rimonta, Michael Pecis (oro nel Team relay).

A conclusione del secondo giro Pedersen dilata il vantaggio e lo porta a 26” su Agostinacchio e 25” du Boichis; quarto, in grande rimonta, Michael Pecis, che accusa 41” dalla testa della corsa, e Nicolas Milesi, quinto, è a 45”. Prosegue l'azione di Pedersen, ancora al comando a metà del terzo giro, con 40” di vantaggio su Agostinacchio e del rientrato a sorpresa nella testa della gara, il tedesco Emil Herzog (nona linea di partenza); a 45” Michael Pecis, autore fino a questo momento di una grande prestazione.

In griglia di partenza con il numero 80, quindi anche lui come Herzog molto indietro allo sparo dello starter, é quinto il campione di Svizzera Nils Aebersoldcon un ritardo di 51”.Situazione stravolta alle spalle di Pedersen all'inizio del quarto e conclusivo giro; il danese è al comando con 40” di vantaggio su Herzog, Agostinacchio e Pecis: in tre per due posti sul podio; Aebersold eè quinto, ma paga 1'05 di ritardo dal leader della corsa.

A metà del quarto giro Pedersen conserva 37” di vantaggio sulla coppia Herzog – Pecis; Agostinacchio è quarto, a quindici secondi dalla coppia inseguitrice e, quindo Aebersold, con un ritardo di 1'23”.Arrivo solitario di Gustav Heby Pedersen (48'31”) che, a pochi metri dal traguardo, scenda dalla sua bici e sla solleva al cielo.

L'argento si decide in volata, con Emil Herzog ha la meglio sull'azzurro Michael Pecis, al traguardo con 32” di ritardo. Quarto, a 52”, Filippo Agostinacchio e, quinto, a 1'32”, lo svizzero Nils Aebersold.