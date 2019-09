Trail: Davide Cheraz vola in Colorado alla Pikes Peak Marathon

Il forte maratoneta valdostano Davide Cheraz, della Calvesi, si accinge ad una prova davvero straordinaria partecipando alla Pikes Peak Ascent and Marathon la cui partenza è alla base di Pikes Peak, a Manitou Springs, in Colorado, e sale oltre 2315 m fino alla cima del picco di a 4302 m).

Dal 1966, l'evento si svolge ogni anno a fine estate, con l'Ascent che si svolge sabato (leggermente più lungo di una mezza maratona, a 13,3 miglia), e la maratona di andata e ritorno di domenica. A causa della natura della pista (sentieri sterrati, roccia e altri ostacoli naturali) e dell'alta quota, la gara è molto più difficile rispetto alle maratone standard di 42.195 chilometri (26.219 miglia).

I tempi dei vincitori della maratona sono in genere poco meno di quattro ore (rispetto ai tempi della maratona d'élite "flatland" di poco più di due ore). Sebbene la pendenza media sia dell'11%, alcuni tratti sono molto più ripide. Le prime tre miglia (5 km) sono molto ripide.

I 7 miglia (11 km) centrali iniziano come terreno ondulato, ma diventano progressivamente più ripidi verso la fine. I primi 3 miglia (4,8 km) sono sopra la linea di legname e richiedono un po’ di arrampicata su roccia per raggiungere la cima. I livelli di ossigeno diminuiscono progressivamente all'aumentare dell'altitudine, aggravando ulteriormente la prova in salita.

In Colorado Davide Cheraz si confronterà con i più forti specialisti della corsa in montagna.