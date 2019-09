La settimana dell'Ultra-Trail du Mont-Blanc® da vivere a Courmayeur Mont Blanc

Ad agosto, c’è una Courmayeur Mont Blanc vestita a festa, colorata di danze, striscioni e musiche folk, per incitare gli eroi, perché di eroi si tratta, che compiranno l’impresa, quelli che guarderanno “la faccia nord” del Monte Bianco.

I concorrenti che partecipano al Ultra-Trail du Mont-Blanc® possono godere, nel corso della loro fatica, del panorama di 71 ghiacciai e 400 vette e dell’incomparabile bellezza del Monte Bianco.

Cinque + 1 le gare in programma.

L’UTMB®, con partenza e arrivo a Chamonix Mont Blanc, si svolge sui tre versanti (francese, italiano e svizzero) del Monte Bianco, su una distanza di 168 km, 9.600 metri di dislivello positivo da percorrere in un tempo massimo di 46 ore.

Segue la CCC® (Courmayeur – Champex – Chamonix), che ricalca anch’essa il Giro del Monte Bianco. Considerata dalla maggior parte dei corridori come «la corta», è comunque una delle sfide ultra trail più difficili: 101 km e 6.100 metri di dislivello positivo in semi-autonomia max 26 ore – 1.900 concorrenti allo start.

E’ poi la volta del TDS® (Sur les Traces des Ducs de Savoie) che tocca il territorio delle due Savoie e della Valle d'Aosta. Un percorso lungo il quale s’incontrano storia e montagna: 119 km e 7.250 metri di dislivello positivo in semi-autonomia max 33 ore - 1.600 concorrenti allo start.

A seguire la PTL® (La Petite Trotte à Léon) è una prova non competitiva che gli organizzatori definiscono “allucinante”: 300 km e 28.000 metri di dislivello positivo in totale autonomia. Un raid non-stop senza classifica per 100 squadre, composte da 2/3 corridori.

E la OCC (Orsières-Champex-Chamonix), la sorellina elvetica della CCC®. Nessun punto di qualifica è necessario per partecipare - 1.000 concorrenti allo start.

L'ultima nata

La #YCC, Youth Chamonix Courmayeur, è una sfida per i giovani dai 16 ai 19 anni; consiste in un'animazione sportiva, che combina un inizio a Chamonix, un percorso di 15km con circa 1100m di dislivello positivo a Courmayeur ed un concorso video da realizzare soli o in squadra; il tutto trasmesso sui social networks. Organizzato in collaborazione con l’UCPA ed il comune di Courmayeur

Per i più piccoli a Courmayeur Mont Blanc il Mini Eco Trail