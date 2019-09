EUROPEI MOUNTAIN BIKE PILA: Filippo Agostinacchio trionfa nel XC Eliminator Under 17

Otto italiani nei migliori 32 (e undici danesi) e la metà esatta degli atleti di casa è andata a occupare i quattro posti disponibili per la finale. Sin dal primo metro di gara Filippo Agostinacchio fa intuire di voler far grandi cose, imponendosi in tutte le batterie, dagli ottavi alla semifinale. Non sono di meno gli altri tre azzurri – Nils Laner, Marco Betteo e Giorgio Colli -, che si conquistano il diritto di concorrere per il titolo continentale.

La finale vede subito al comando l'azzurro Filippo Agostinacchio, che nei primi 250 metri del tracciato mette tra sé e i compagni d'avventura un buon margine; ultima curva, Agostinacchio ha ancora un buon margine e può finalmente far esplodere tutta la sua gioia. Alle sue spalle, a conquistare l'argento è l'altoatesino Nils Laner, con bronzo a Marco Betteo e quarta posizione per il campione italiano, Giorgio Coli.

La finale femminile vive subito un giallo: dopo venti metri di gara tre atlete su quattro - dopo contatto cadono; nella linea più esterna non è coinvolta la tedesca Sina Van Thiel, che percorre l'intero tracciato in perfetta solitudine. Alle sue spalle, per la zona medaglie, sgranate, arrivano nell'ordine due austriache: Katharina Sadnik e Fiona Klien, con quarta è più defilata l'altra tedesca Andrea Kravanja.

Domani giorno di riposo. Sabato, giornata conclusiva, con in programma il Cross country olimpico. Alle 10, il via degli Under 15 uomini; alle 12, Under 15 Donne; alle 14, Under 17 Donne e gran finale, dalle 16, con gli Under 17 uomini.