NOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVA

Snowboard: il primo raduno Asiva Freestyle a Breuil/Cervinia

Prende corpo, con l’organizzazione del primo raduno, l’iniziativa del settore Snowboarddi dare spazio ad allenamenti per gli atleti del settore Freestyle.La Commissione tecnica ha fissato per otto rider tre giorni di stage, dal 29 al 31 agosto, aBreuil Cervinia. I convocati per la ‘prima’ sono Rebecca Quagliato, Andrea Benvenuti,Alessandro Di Matteo (We Snowboard Cervinia), Martin Bonfanti, Julien Puppi (AostaSnowboard club), Kevin Cassera, Gabriele Cavallo (Sc Crammont MB), Davide Maifredi(Snow Team Courmayeur).

Scialpinismo

Quattro raduni in otto giorni per la squadra e gli Aggregati Asiva di Scialpinismo, chesaranno impegnati, oggi, a Sant-Nicolas, il 22 agosto con i ragazzi del progetto FuturAsiva aSaint-Pierre/Vetan – rifugio Fallère, il 26 a Courmayeur (rifugio Bertone e palestra) e il 28 aDoues.

I convocati dall’allenatore Emanuel Conta: François e Laurent Battendier (Sc C. Gex),Dennis Berthod (Sc Drink), Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e gli Aggregati Valentina Bisazza,Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).Sci alpino.

Allenamento atletico, dal 22 al 25 agosto, a La Thuile, per la squadra Asiva maschile diSci alpino. Gli allenatori Massimiliano Iezza e Luca Liore, con il preparatore atletico Piero Cassius hanno convocato: Benjamin Alliod (Cse), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas), EmileBoniface (Sc Chamolé), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Tomas Larivière (Sc CrammontMB), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB).

CdM Sci alpino

Test atletici per il terzetto Elite di Sci alpino femminile. Federica Brignone (CsCarabinieri), Marta Bassino (Cse) e Sofia Goggia saranno, il 27 e 28 agosto, allo Sport ServiceMapei, a Olgiate Olona (Varese).