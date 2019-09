VDA Trailers la gara è anche per la tutela dell'ambiente

Mai come nell’anno del decennale l’impegno ecologico è al centro degli sforzi messi in atto per tutti i momenti che precedono e che comporranno la gara. La più grande novità del 2019 è la partnership siglata con Alpine Green Experience, un progetto innovativo legato alla mobilità sostenibile come modo migliore per scoprire il territorio della Valle d’Aosta nella sua autenticità, Nell’ambito di questa collaborazione, Alpine Green Experience metterà a disposizione, dal 1° al 20 settembre, due BMW i3 elettriche che l'organizzazione del TOR utilizzerà per i suoi spostamenti, riducendo quindi in maniera significativa le emissioni di anidride carbonica.Per il quarto anno consecutivo torna EcoloTor, progetto di sostenibilità ambientale inizialmente legato al Tor des Géants® e ormai diventato il progetto green di tutti gli eventi organizzati da VDA Trailers.

Tra gli aspetti principali del progetto ci sono la prevenzione nella produzione di rifiuti ed il rafforzamento della raccolta differenziata, privilegiando la riciclabilità degli scarti, la riduzione degli sprechi alimentari e la sostituzione delle stoviglie di plastica con stoviglie lavabili e biodegradabili compostabili, nonché il rafforzamento dei presidi dei VolonTOR nelle eco-isole e l’inserimento, nei pacchi gara degli atleti, di un vademecum su come differenziare correttamente.

Il progetto EcoloTor presenterà ai nastri di partenza una sua squadra con tre importanti testimonial quali Roberto Cavallo, Bruno Brunod e Roberto Menicucci.

Ed è sempre all’insegna della sostenibilità che, anche quest’anno, VDA Trailers, in collaborazione con Airportransfer Services, organizza un servizio di navette per le partenze del TOR130 - Tot Dret e del TOR30 - Passage au Malatrà, gratuito per i corridori e a pagamento per gli accompagnatori, nonché un servizio navette per seguire i corridori del Tor des Géants® durante il primo giorno di gara.