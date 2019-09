Trail: Doppio podio per Francesca Canepa a Tignes

"Non potrei essere più fiera e soddisfatta di una giornata in cui niente è andato come mi aspettavo".

Cosi sulla sua pagina Facebook la campionessa valdostana di trail Francesca Caneha ha commentato il doppio podio conquistato a Tignes, in Francia. Sabato ha corso nella Tignes Hard, gara dura dove l'atleta rossonera è giunta terza; domenica, grande exploit al Tignes Trail da 12 chilometri: secondo posto e 19esimo piazzamento assoluto con un tempo di un'ora, 28 minuti e 34 secondi.

La gara è stata vinta dalla francese Corinne Favre, "una specialista della disciplina che non ha certo bisogno di presentazioni" sottolinea Francesca Canepa.