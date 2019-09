Golf: La solidarietà vince al Les Illes e Lauro Bionaz lascia il premio Quotidiamo

Bell'evento a scopo benefico oggi al Golf Les Iles con una 18 buche stb dedicata alla raccolta di fondi per Quotidiamo, emporio solidale di Aosta.Alla gara hanno partecipato 23 giocatori, che hanno già contribuito con il 50% delle loro iscrizioni alla raccolta fondi.

Da sottolineare la generosità di tutti, anche di coloro che non potendo partecipare alla competizione, hanno voluto comunque contribuire con una donazione.Anche i premi gara, che consistevano in sacchetti della spesa pieni di alimenti a lunga scadenza, sono stati lasciati - da tutti i premiati - in donazione.L'idea di organizzare la gara è nata da una chiacchierata tra due amici, ed ha reso un bel servizio a quelle famiglie che fruiscono del sostegno dell'emporio solidale, attualmente una cinquantina di nuclei familiari.

Dal punto di vista sportivo, ecco la classifica dei premiati.La gara è stata vinta da Lauro Bionaz, 1° lordo con 24 punti.In prima categoria, miglior netto Claudio Noussan con 31, secondo Marcello Leonardi con 30.In seconda categoria bel punteggio di Andrea Leonardi Aramini, che ha realizzato 38 punti stb, secondo Paul O'Boyle con 30.Terza categoria vinta da Marisa Rey, 38 punti netti. Enzo Spelgatti secondo con 29.Prima ladies Paola Stevanon con 34, primo seniores Luca Raiteri con 36.