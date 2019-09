Walk running: Il vertical Morion ultimo nato a Valgrisenche

Far conoscere conoscere uno dei siti più belli e panoramici della valle e dell’intero territorio regionale, la Proloco Valgrisenche ha organizzato per oggi e domani, 18 agosto, un VERTICAL non competitivo denominato "Walk running Morion" (iscrizione on line).

Il percorso inizialmente si svilupperà lungo il sentiero n.17 proseguendo poi verticalmente, per la direttissima sul tracciato della "Grand Coussa".

L'iniziativa vuole contribuire a riunire, in una giornata di festa, tutti gli amanti ed appassionati della montagna e della natura che credono e condividono valori importanti quali:

• il rispetto delle persone (attività sportiva praticata in amicizia, senza inganni e considerazione del lavoro svolto dai volontari);

• la solidarietà reciproca tra i partecipanti (prestare assistenza alle persone in difficoltà);

• il rispetto della natura e della montagna (non gettare rifiuti lungo il percorso e seguire i sentieri segnalati);

• il rispetto della flora e della fauna.

PERCORSOWALK RUNNING MORIONMondanges 1652mt –Rifugio degli Angeli 2916mt7 km –1300 mt D+La partenza della gara sarà in località Mondanges, nella zona del campo sportivo. Una volta partiti i concorrenti proseguiranno in direzione Capoluogo dove, passando nel borgo del villaggio, andranno a prendere il sentiero n°17 che da Valgrisenche porta agli alpeggi dell’Alpe Vieille.Poco prima di giungere alle malghe si prenderà una deviazione verso destra.Qui,al kilometro 4,5 ci sarà l’unico punto ristorodel percorso ben fornito di liquidi e generi alimentari (è comunque consigliato avere con sé una scorta di cibo e acqua). Superatoil punto ristoro si prenderà il sentiero della “Grand Coussa” che in circa 2,5 kilometri, congiungendosi con il sentiero n°18,porta all’arrivo situato alrifugio degli Angeli a quota 2916 metri.