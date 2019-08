Ciclismo: Con Piccot una Biesse Carrera aggressiva al Capodarco

Con la seconda metà di Agosto si apre ufficialmente l'ultima parte di stagione per la Biesse Carrera. Il 16 Agosto gli Under 23 saranno a Fermo, nelle Marche, per il Gran Premio di Capodarco, classica gara internazionale di categoria. Il D.S. Marco Milesi punta al risultato di rilievo con una formazione aggressiva e per questo ha convocato anche il valdostano di Fenis Michel Piccot con Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Jacopo Menegotto, Stefano Taglietti.

176 i corridori al via per un percorso di 180 chilometri. Prima metà di gara pianeggiante per poi concludersi con le scalate verso Capodarco e il muro finale, da ripetersi due volte.