Golf: A Les Iles ancora Roberto Rossi

Domenica di sport al Golf Les Iles dove si è giocata una gara con formula 18 buche stableford: il miglior giocatore in campo è stato Roberto Rossi con un ottimo punteggio lordo, ben 35 punti.

In prima categoria successo di Marcello Leonardi, che realizza il miglior punteggio netto dopo quello di Rossi.La seconda categoria è stata vinta da Roberto Jacquemod Pane con 37 punti, seguito da Andrea Leonardi Aramini con 35.In terza categoria paolo Milanese realizza un punteggio molto alto, 42 punti, e Dario Borney si classifica secondo con 35.

Miglior lady in campo Elsa Blanc con un punteggio di 33 miglior senior Giuseppe Carpentieri con 34.Ci si ritroverà al circolo mercoledì sera per l'appuntamento con la gara a 9 buche serale e poi di nuovo domenica per una gara quattro palle.

Al Golf Les Iles è stata assegnata proprio venerdì scorso la prestigiosa certificazione "GEO Certified".

Questo significa che il Golf Les Iles è da annoverarsi tra i migliori campi del mondo per qualità della manutenzione del campo, gestione sostenibile delle risorse, contributo allo sviluppo della comunità locale.Dopo il riconoscimento di Federazione Italiana Golf “Impegnati nel verde” nel 2015 per il Recupero ambientale e nel 2017 per la Biodiversità, per il Golf Les Iles un importante riconoscimento di livello internazionale assegnato per la gestione sostenibile, la Certificazione Ambientale GEO conferita dalla GEO Foundation e che solo altri dodici prestigiosi circoli in Italia hanno sinora ottenuto.

GEO ha riunito numerose e importanti associazioni di golf e grazie alle partnerships con varie Federazioni nazionali di golf (tra cui la Federazione Italiana Golf), con prestigiose Università ed Enti di ricerca e con diverse associazioni ambientaliste consente a chi si occupa di golf e ambiente di:

- innalzare gli standard ambientali- fornire soluzioni pratiche sostenibili

- valutare e riconoscere le prestazioni della gestione.