Ciclismo: Conto alla rovescia per il 56esimo Giro della Valle

Mancano cinque giorni allo start del 56esimo Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta per Under 23, in programma da martedì 16 a domenica 21 luglio. La Società Ciclistica Valdostana, organizzatrice della manifestazione, per quest'anno ha programmato anche gli 'sconfinamenti' con una tappa in solo territorio francese e una in Svizzera.

Nel dettaglio, l’esordio sarà martedì 16 luglio con il cronoprologo di Aosta, disegnato tra le vie cittadine del capoluogo regionale. Il giorno successivo, mercoledì 17 luglio, si sconfinerà in Francia con la frazione che prenderà il via da Sainte Foy Tarentaise e si concluderà a Saint Gervais Mont Blanc.

Giovedì 18 luglio, invece, si rientrerà in Valle d’Aosta con la tappa Aymavilles – Valsavarenche, con il Giro che fa ritorno per la terza volta della sua storia nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Venerdì 19 sarà, quindi, la volta della Antagnod – Champoluc, con le salite della Val d’Ayas a farla da padrone. Sabato 20 luglio, poi, si andrà in territorio elvetico con la tappa Orsières – Champex, su un percorso che ricalcherà in parte il circuito dei prossimi mondiali di ciclismo su strada in programma a Martigny nel 2020. La conclusione, infine, domenica 21 luglio sarà ancora una volta ai piedi del Cervino, con la ormai “classica” Valtourneche – Breuil Cervinia.

LE TAPPE DEL GIRO VALLE D’AOSTA 2019:

16 luglio 2019: Aosta – Aosta (prologo)

17 luglio 2019: Sainte Foy Tarentaise – Saint Gervais Mont Blanc

18 luglio 2019: Aymavilles – Valsavarenche

19 luglio 2019: Ayas Antagnod – Ayas Champoluc

20 luglio 2019: Orsières – Champex

21 luglio 2019: Valtournenche – Breuil Cervinia