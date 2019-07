Ciclismo: Mtb, primo podio per Martina Berta in Coppa del Mondo

Martina Berta sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo di mountain bike Under 23 XCO.

La promessa del ciclismo valdostano ieri domenica 7 luglio era a Vallnord, nel principato di Andorra, dove in una gara praticamente perfetta è rimasta nel gruppo di testa dall'inizio alla fine, conquistando il terzo posto.

La vittoria è andata alla tedesca Ronja Eibl con un tempo di 1h08’09”, appena 52 secondi meglio della britannica Evie Richards e un distacco da Martina Berta di un minuto e 21 secondi.

La quarta tappa di Coppa del Mondo è in programma da venerdì 12 a domenics 14 luglio a Les Gets, in Francia.