Ciclismo: Dominique Sitta miglior Under 23 nell’Assietta Legend al Sestriere

Dominio colombiano, con Leonardo Hector Leon Paez nell’edizione 2019 dell’Assietta Legend, maratona per le ruote grasse sulle alte vie che sovrastano la Via Lattea al Sestriere (Torino).

Buono il comportamento dei valdostani, con Lamastra e Saravalle nella Top ten e Dominique Sitta che s’impone nella classifica Under 23. Va al Colombiano Leonardo Hector Leon Paez la Assietta Legend, Maratona di 85 km e 2800 metri di dislivello disputata, questa mattina, al Sestriere (Torino).

Paez (3h 43’26”) si è imposto per distacco su Cristiano Salerno (a 5'062) e sul connazionale Alfonso Diego Arias Cuervo (a 6’02”). Al quinto e al settimo posto la coppia della Silmax Racing Team, Giuseppe Lamastra (a 16’36”) e Alessandro Saravalle (a 19’39”); 23° assoluto e miglior Under Dominique Sitta (Ktm – Protek – Dama), che chiude in 4h 26’52”). Nell’Assietta Bike – 58 km e 1760 metri di dislivello -, vittoria di Stefano Goria (MagiCuneo; 2h 40'102). Al 233° posto Davide Impieri (Vc Courmayeur MB; 4h 15’12”).