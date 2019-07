Ciclismo: Da domani il mondo del pedale si tinge di giallo

È tutto pronto per il via dell'edizione numero 106 del Tour de France. Impossibile non partire dal grande assente, Chris Froome: il britannico, il grande favorito alla vigilia, si è arreso dopo la terribile caduta durante il Giro del Delfinato e dovrà rimandare l'assalto alla quinta Maglia Gialla.

Forfait anche per Tom Dumoulin. Il Team Ineos schiererà comunque il campione in carica Geraint Thomas, il quale dovrà guardarsi le spalle dagli altri favoriti: il suo compagno Egan Bernal, Jakob Fuglsang, Richie Porte e Nairo Quintana. Al via anche Vincenzo Nibali e Fabio Aru, entrambi senza ambizioni di classifica generale.

La partenza La 'grand depart' è in programma per sabato 6 luglio con la prima tappa, 194,5 km da Bruxelles a Bruxelles, in Belgio. Il Tour si concluderà domenica 28 luglio con la classica passerella sui Campi Elisi, con la 21esima tappa di 128 km da Rambouillet a Paris Champs-Élysées.

Due i giorni di riposo programmati: martedì 16 luglio e lunedì 22. 22 le squadre partecipanti al Tour 2019, ognuna composta da 8 corridori per un totale di 176 atleti.