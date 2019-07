Trail: Ultimi giorni e ultimi pettorali per la Chaligne Skyrace

I sentieri sono puliti, segnaletica e bandierine sono già state posizionate. Mancano nove giorni alla terza edizione della Pointe de Chaligne Skyrace e il percorso è già stato tirato a lucido. A Sarre tutta la comunità sta lavorando da mesi per regalare una gara perfetta e una giornata di sport e divertimento ai concorrenti che si sfideranno sul percorso di poco superiore ai sei chilometri.

Diversi big, nonostante i mesi intensi di competizioni, non perderanno l’appuntamento biennale che propone un dislivello positivo di 1.450 metri. In campo maschile sembra pronti a ripresentarsi il duello tra Nadir Maguet e Massimo Farcoz, con Gloriana Pellissier attesa nella prova femminile.

Le iscrizioni però non sono ancora chiuse e la lista degli atleti cambierà ancora negli ultimi giorni. Per partecipare alla prova di sola salita è necessario iscriversi online (wedosport) entro e non oltre giovedì 11 luglio. L’organizzazione precisa che il giorno della gara non verranno venduti pettorali.

Intanto da pochi giorni la Pointe de Chaligne Skyrace e l’Ultramarathon du Fallère hanno siglato una collaborazione. Anche quest’anno, così come nel 2017, i partecipanti a entrambe le gare potranno vincere uno dei due premi a sorteggio messi in palio dai partner Premium Medica e Technos Medica. Un gemellaggio tra due eventi che di fatto si corrono sulla stessa montagna, sfruttando le ascese dei due versanti.

La terza edizione della Pointe de Chaligne Skyrace sposa il green e gran parte dei materiali saranno compostabili. Non tutto, anche se l’organizzazione ha selezionato in modo accurato bicchieri, piatti e posate. Anche Les Bières du Grand St Bernard - partner dell’evento - saranno distribuite alla spina e servite in bicchieri compostabili al 100%.

La terza edizione della Chaligne Skyrace è realizzabile anche grazie tutti i partner che ancora una volta hanno deciso di affiancare l’organizzazione. In modo particolare alla Chaligne Srl, azienda di costruzioni che sarà il main sponsor della manifestazione. Ultimi giorni e ultimi pettorali per la Chaligne Skyrace giovedì 11 luglio chiusura delle iscrizion.