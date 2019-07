Sci alpino: il gruppo degli Osservati azzurri al Passo dello Stelvio

Stage tecnico per il gruppo Osservati dello Sci alpino, che sarà impegnato dal 7 al 14 luglio al Passo dello Stelvio (Sondrio). Tra i convocati ci sono Elisa Pilar Lucchini (Sc Azzurri del Cervino), Annette Belfrond (Sc Crammont MB) e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri); tra i tecnici presenti sul ghiacciaio ad affiancare gli allenatori della nazionale ci sarà Franco Cadin.

La neo arruolata nelle Benemerita non potrà rispondere alla chiamata in azzurro perché impegnata nel corso Allievi Carabinieri. La stessa Sophie Mathiou sarà però impegnata, il 6 e 7 luglio, alla Caserma Perenni di Courmayeur, per una due giorni di allenamento atletico con il preparatore Piero Cassius e l’allenatore Franco Cadin.