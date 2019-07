Ciclismo: A Pila la seconda edizione italiana del Campionato europeo giovanile

Entra nel vivo l’edizione 2019 del Campionato Europeo giovanile di MontainBike, manifestazione in programma a Pila (Valle d’Aosta), dal 20 al 24 agosto.

Da lunedì 1 luglio sono aperte le iscrizioni che, dalle prime sensazioni, molto presumibilmente ritoccheranno verso l’alto i numeri fatti registrare nell’edizione 2019: alle 19 nazioni presenti nella prima edizione sul suolo italiano degli ‘Europei’ si è infatti aggiunta la Grecia ed è ipotizzabile che sarà ‘sfondato’ il numero dei 500 concorrenti. Gli atleti avranno tempo fino a lunedì 5 agosto per formalizzare l’iscrizione.

Il Campionato, suddivisi in due categorie – 13-14 e 15-16 anni, uomini e donne – è organizzato dall’Unione Europea del ciclismo in collaborazione con il sodalizio Pila Bike Planet del presidente Felice Piccolo e dalla Federazione italiana Ciclismo.

Si partirà il 20 agosto – giornata che sarà preceduta dalla riunione tecnica del 19 – con la gara a tempo individuale, alle 9.30 e 14 senza titoli in palio e, mercoledì 21 agosto, con l’assegnazione delle medaglie continentali della Staffetta.

Giovedì 22 sarà la volta dell’Eliminator; venerdì 23 il giorno di riposo e, sabato 24, la chiusura con il Cross-country.

La gara Individuale – Individual Time Trial – della giornata di apertura servirà esclusivamente per stabilire l’ordine di partenza delle tre gare che assegneranno i titoli europei Under 15 (13 e 14 anni) e Under 17 (15 e 16 anni), uomini e donne.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare i siti internet www.pilabikeplanet.it/ e www.uec.ch oppure scrivere all’indirizzo email info@pilabikeplanet.it o ancora sulla pagina Facebook dell’evento, UEC Mountain Bike Youth European Championships Pila Bike Planet - @uecmtbyouthchampionships.