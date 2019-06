Ciclismo: Grande prestazione di Piccot al Giro d'Italia under 23

"I miei complimenti a Conca e Colleoni, ma anche a Bellia, Menegotto, Piccot e Taglietti che hanno sempre dato il massimo per portare al successo i loro compagni". Il ricoscimento è del Team Manager Massimo Rabbaglio della Biesse Carrera che ha visto un gran Michel Piccot al lavoro per i compagni in classifica.

Un Giro corso magistralmente da Filippo Conca, sempre nelle prime posizioni della classifica generale. Il leggero stop nella giornata di ieri, penultima tappa, non ha intaccato la sua prestazione di oggi: partendo dal sesto posto, recupera una posizione e si aggiudica un risultato importantissimo per lui e per tutta la squadra.

Spettacolare anche Kevin Colleoni. Dopo l'impresa del Mortitolo, con la vittoria del doppio gpm e il terzo posto nella tappa regina, si rende protagonista oggi di una spettacolare ascesa al Passo Fedaia. Quinto posto per lui, primo italiano dietro il dominio colombiano!



Tanta la gioia per tutta la Biesse Carrera: "E' stato un Giro d'Italia fantastico per noi - dichiara il Team Manager Massimo Rabbaglio -. Sapevamo di avere le carte in regola per poter far bene ma i ragazzi hanno forse superato anche le nostre aspettative. I miei complimenti a Conca e Colleoni, ma anche a Bellia, Menegotto, Piccot e Taglietti che hanno sempre dato il massimo per portare al successo i loro compagni! Un grazie da parte mia al Direttore Sportivo Marco Milesi e a tutto lo staff della Biesse Carrera. Sono molto orgoglioso di questo team!"