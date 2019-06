Ciclismo: La Thuile MTB 'gasa' i campioni in una sfida da Coppa del Mondo

È una prima edizione carica di aspettative quella che La Thuile MTB vive oggi, sabato 22 giugno, con le gare delle categorie di Internazionali d’Italia Series – giunto all’ultimo e decisivo appuntamento stagionale - e le UCI Junior Series.

La giornata di vigilia ha visto arrivare in Valle d’Aosta tutti i protagonisti più attesi, con alcuni che hanno addirittura anticipato il viaggio verso la località alpina per scoprire i segreti del percorso disegnato da Enrico Martello, e che ha convinto dai primi passaggi i grandi talenti della mountain bike mondiale.

Un circuito promosso a pieni voti da Julien Absalon (Absolute Absalon), che anche da recente ex non ha perso l’occasione di pedalare sul tracciato in compagnia di Pauline Ferrand-Prevot, l’ex campionessa del mondo che domani sarà al via con il numero 1 in campo femminile.

“E’ un circuito veramente fantastico, avevo sentito ottime cose nei giorni scorsi ma mi ha davvero impressionato – ha raccontato il due volte campione olimpico, - ci sono elementi e difficoltà che è veramente raro trovare al di fuori della Coppa del Mondo. Chissà che anche il massimo circuito mondiale non possa arrivare qui nei prossimi anni.”

“Salite dure, discese veloci e impegnative – conferma Ferrand-Prevot (Canyon-SRAM) – il tracciato di La Thuile MTB è veramente bello e duro, di quelli che non perdonano. Per vincere ci vorranno sia tecnica che gambe – io spero di divertirmi e continuare a crescere dopo il rientro dall’intervento di inizio stagione.”

Oggi è la la giornata dei testa a testa decisivi per i titoli di Internazionali d’Italia Series 2019. In campo maschile Stephane Tempier (Bianchi Countervail) parte con qualche punto di vantaggio su Gerhard Kerschbaumer (Torpado-Ursus): “Per vincere devo stare davanti a Gerhard, o subito nella sua scia – spiega il francese – e non sarà semplice perché ci sono altri atleti forti in gara, a cominciare da Sarrou, Marotte e Gaze. Ma sto bene e sono sereno, domani darò il massimo.”

Fra le donne invece la sfida annunciata per la generale è fra Martina Berta (Torpado-Ursus) ed Eva Lechner (Torpado-Südtirol), con la valdostana in leggerissimo vantaggio: “Sarà bello giocarmi il titolo in casa, davanti ai miei tifosi, ma alla fine saranno sempre e solo le gambe a fare la differenza. Due anni fa a Courmayeur arrivai seconda dietro ad Eva, ed ero felicissima: adesso la situazione e la posta in gioco è tutta diversa. E voglio stare davanti.”

Andreas Emanuele Vittone (V.C. Monte Tamaro) è l’altro valdostano che andrà a caccia della corona di Internazionali d’Italia Series, in questo caso nella categoria Junior Uomini, ma dovrà confrontarsi con il meglio della categoria a livello internazionale, arrivati a La Thuile per le UCI Junior Series. Fra loro anche il #1 del ranking mondiale, lo scozzese Charlie Aldridge. A Letizia Motalli (KTM-Protec-Dama) toccherà invece la difesa della maglia di leader in campo Junior Donne.

Domenica 23 giugno il programma di La Thuile MTB si chiuderà invece con le competizioni giovanili: alle 10 prenderanno il via gli Esordienti Uomini, seguiti dalle 11 dalle Donne Esordienti e Allieve e alle 13.30 dagli Allievi Uomini.