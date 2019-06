Trail: La Becca di Viou è innevata cambia percorso vertical di Valpelline

.È giugno inoltrato, il caldo è arrivato, ma la neve in quota non è ancora sciolta. Domenica si correrà il Vertical della Becca di Viou che per quest’anno cambia percorsoImpossibile arrivare in cima, la sicurezza degli atleti e dello staff non sarebbe garantita. Così il comitato organizzatore ha deciso di spostare l’arrivo del Vertical di Valpelline, in programma domenica 23 giugno, al Colle Fouillou, a quota 2.437 metri. Si rimarrà quindi leggermente più bassi rispetto al percorso tradizionale e non ci saranno problemi di neve. I sentieri sono già stati puliti e la tracciatura è già stata ultimata.

Il Vertical della Becca di Viou però non cambia zona o versante. La prima parte di gara rimane invariata, solo intorno ai 2.000 metri di dislivello è prevista una deviazione a sinistra verso la nuova linea d’arrivo.

Nella prova lunga confermata la presenza di Lisa Borzani, Tatiana Locatelli, Denise Valle ed Elena Champvillair, mentre tra gli uomini sono iscritti Enzo Benvenuto, Erik Bochicchio e Alex Ascenzi. Nel K1000 femminile, oltre a Chantal Vallet, è attesa anche Charlotte Bonin, reduce dal podio nel paratriathlon di Coppa del Mondo come guida di Anna Barbaro.

A Valpelline, domenica, ci sarà un altro appuntamento sportivo da non perdere. È il mini trail non competitivo che si snoderà lungo un percorso di sei chilometri con un dislivello di soli 290 metri. Una prova semplice studiata per giovani, famiglie e per chi vorrà immergersi nella natura per una passeggiata all’aria aperta.