Trail: Xavier Xhevrier convocato ai Campionati Europei a Zermatt

C'è anche Xavier Chevrier tra i convocati azzurri per i Campionati Europei di corsa in montagna organizzati a Zermatt, in Svizzera, per il 7 luglio.

Sabato scorso Chevrier ha vinto il vertical di Saint-Marcel; sette giorni prima si era piazzato quarto alla Road to Zermatt (buona per 'testare' il tracciato degli Europei). Quanto è bastato al commissario tecnico Germanetto per il 'via libera' alla convocazione.

Con il valdostano, dopo il raduno trentino a Primiero-San Martino di Castrozza, correranno in terra elvetica Martin Dematteis, Davide Magnini, Cesare Maestri, Valentina Belotti, Erica Ghelfi, Alessia Scaini e Elisa Sortini. Il campione in carica degli Europei, Bernard Dematteis, fratello gemello di Martin, non sarà della partita a causa di un momento di eccessiva stanchezza psicofisica.