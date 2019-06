Golf: La Valle e l'Africa più vicine con il Trofeo Soroptimist a Courmayeur

Nuovo appuntamento golfistico per il Soroptimist International Club Valle d’Aosta. Sarà, come di consueto, il Golf Club Courmayeur e Grandes Jorasses a ospitare il Trofeo di Golf giunto alla quarta edizione. La gara, in programma domenica 23 giugno, si inserisce nella 12esima Golf Challenge CUP del Soroptimist International di Italia, Circuito per l’Africa, cui partecipano 14 Club italiani e due club rwandesi.

Nel pomeriggio, a termine gara, avrà luogo la premiazione dei vincitori cui seguirà l'estrazione tra i partecipanti di numerosi premi messi a disposizione da generosi sponsor. Un aperitivo chiuderà la manifestazione.

Il Trofeo rientra nel Circuito per l'Africa ed è finalizzato ad un progetto di miglioramento delle condizioni di vita di giovani donne e ragazze madri del Rwanda. Obiettivi per il 2019 sono corsi di maglieria, cucito e artigianato che coinvolgeranno nel distretto di Rugango 41 ragazze madri di cui 10 che hanno già ricevuto una formazione di base.

Mentre il Club di Butare, abbandonate le attività di coltivazione di prodotti ortofrutticoli e la costruzione di serre a causa di ripetuti furti e dei cambiamenti climatici, si impegnerà nel perfezionamento dei corsi di sartoria. La scelta fatta sta ancora una volta ad affermare e testimoniare come ogni azione messa in campo dal Soroptimist debba avere come obiettivo principale la solidarietà, intesa nel più ampio contesto di riconoscimento dei diritti umani eguali per tutti, ed in particolare la promozione della condizione femminile.

Le iscrizioni al 4° Trofeo Soroptimist sono aperte e vanno effettuate presso la Segreteria del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses (tel. 0165 89103).